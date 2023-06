677

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Suas emoções lhe trazem necessidade de voltar-se mais para si mesmo e seu senso de poder e criatividade. Todavia, também precisa aprofundar e transformar este terreno. Pode ter deixado de expressar suas vontades em prol de situações externas e outras pessoas, mas deve lapidar suas arestas e aprofundar na coragem e confiança em si mesmo, mas sem perder a objetividade e razão.

Transformando emoções

A Lua entra no signo de Aquário, trazendo um tanto mais de senso gregário e comunitário, assim como necessidade de se analisar as emoções com mais frieza e racionalidade. Todavia, a conjunção a Plutão traz a necessidade de se transformar profundamente este senso de pertencimento e coletividade, assim como transformar as próprias emoções.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com