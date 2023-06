Samuel de Assis é aclamado no Rio: 'Representação do Pai Preto Presente'

677

O ator estava no evento comemorativo do aniversário da atriz Jeniffer Dias (foto: Reprodução / Globo ) No Rio de Janeiro, o ator Samuel de Assis se emocionou ao ser aclamado por um grupo de crianças, que o esperavam na porta do Museu do Samba para conhecer 'o pai da Jenifer', personagem que interpreta na novela 'Vai na Fé' da TV Globo. O ator compartilhou em suas redes sociais a reflexão sobre a importância da representatividade na trama: 'O Benjamim é a representação do Pai Preto Presente, do Pai Preto Legal, do Pai Preto que cuida!', escreveu Samuel.









Ao sair do evento, as crianças aguardavam ansiosamente para conversar com o ator. Em 'Vai na Fé', Samuel interpreta Benjamim, que decide continuar exercendo o papel de pai da personagem Jenifer, apesar de um teste de paternidade ter resultado negativo. A trama aborda temas como abuso sexual e a importância da figura paterna, especialmente em uma família negra.

Samuel destacou a relevância da representatividade na trama, que possui uma família protagonista negra, algo que ele não se recorda de ter visto em sua infância. O vídeo em que o ator é abraçado pelas crianças viralizou e a reflexão proposta por Samuel foi levada a sério por seus seguidores.





A atriz aniversariante, Jeniffer Dias, elogiou o colega: 'Você merece todo esse carinho e reconhecimento de quem realmente importa! Viva o Você! Viva o Ben!'. Seguidores também comentaram a importância da representatividade do 'pai preto legal' na trama, emocionando-se com a situação vivida por Samuel. O ator, por fim, agradeceu o carinho recebido e ressaltou a importância do debate sobre representatividade.