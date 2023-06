Cuba Gooding Jr. faz acordo em caso de acusação de estupro em Nova York

677

O ator Cuba Gooding Jr. chegou a um acordo com uma mulher, cuja identidade não foi revelada, que o acusava de estupro em um caso ocorrido há oito anos, em 2013, em um hotel de Nova York. O julgamento estava previsto para começar nesta terça-feira (6), mas com a resolução, o processo foi encerrado. O processo civil, iniciado em 2020, apresentava as acusações mais graves até então contra Gooding Jr., que afirmava que a relação sexual foi consensual.



Conforme relatado pelo jornal 'The New York Times', o processo mencionava que o ator conheceu a mulher em um restaurante na cidade e a convidou para beber em um bar. No entanto, Gooding Jr. alegou que precisava trocar de roupa antes e levou a mulher para seu quarto de hotel, onde o estupro teria acontecido. De acordo com a BBC, a vítima pedia uma indenização de US$ 6 milhões por danos.

O início do julgamento estava agendado para as 10h da manhã em Nova York, mas as partes chegaram a um acordo antes do horário marcado, encerrando a disputa judicial. Além deste caso, o ator enfrenta outras denúncias de assédio sexual e já se declarou culpado por beijar uma mulher sem consentimento.





Neste julgamento, estavam previstos os depoimentos de três mulheres que acusavam Gooding Jr. de assédio entre os anos de 2018 e 2019. Entretanto, com o acordo estabelecido, os testemunhos foram retirados do processo.