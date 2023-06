Horóscopo do dia (06/06): Confira a previsão de hoje para Peixes

677

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



A posição lunar lhe pede um tanto mais de realismo e limites para se lidar com as emoções, em especial no que se refira a grupos, amizades, online ou quaisquer contextos coletivos. Busque ser útil e servir, mas com justos limites. Sua mente passa hoje por uma forte depuração, lhe levando a entendimentos mais práticos e realistas da vida.

Transformações realistas

A Lua em Capricórnio nos pede um tanto mais de amadurecimento emocional, realismo e pragmatismo. Lapidar arestas das próprias carências e emoções negativas em alta. A conjunção de Mercúrio, Vesta e Urano em Touro nos traz intensas e rápidas depurações mentais, mas sempre com respaldo prático. O dia de hoje nos traz transformações práticas e realistas, nos convidando a um olhar renovado.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com