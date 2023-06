Horóscopo do dia (06/06): Confira a previsão de hoje para Capricórnio

677

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz à tona mais subjetividade, instinto e afetividade. Mas tudo isso deve ser vivido sob o colorido mais pragmático, maduro e realista do seu signo. Mercúrio no seu setor criativo lhe faz passar por transformações para que expresse a si mesmo com mais diversidade, alegria, valor e flexibilidade.

Transformações realistas

A Lua em Capricórnio nos pede um tanto mais de amadurecimento emocional, realismo e pragmatismo. Lapidar arestas das próprias carências e emoções negativas em alta. A conjunção de Mercúrio, Vesta e Urano em Touro nos traz intensas e rápidas depurações mentais, mas sempre com respaldo prático. O dia de hoje nos traz transformações práticas e realistas, nos convidando a um olhar renovado.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com