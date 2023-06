Horóscopo do dia (06/06): Confira a previsão de hoje para Escorpião

677

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



A posição lunar lhe traz maior sensibilidade no campo mental, assim como um fluir de ideias, mas que deve ter do realismo e senso de limites capricornianos. Se permita fluir, mas sem exageros emocionais. Mercúrio no seu setor de relacionamentos lhe traz transformações para que enxergue os outros sob um prisma de valor verdadeiro e justo.

Transformações realistas

A Lua em Capricórnio nos pede um tanto mais de amadurecimento emocional, realismo e pragmatismo. Lapidar arestas das próprias carências e emoções negativas em alta. A conjunção de Mercúrio, Vesta e Urano em Touro nos traz intensas e rápidas depurações mentais, mas sempre com respaldo prático. O dia de hoje nos traz transformações práticas e realistas, nos convidando a um olhar renovado.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com