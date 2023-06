Horóscopo do dia (05/06): Confira a previsão de hoje para Virgem

677

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Suas relações precisam ser repensadas e recicladas neste período. Analise se não tem exigido demais do outro em tentativas dominadoras ou então pode ser que você se submeteu a isto. Necessidade de olhar relações e finanças sob um viés mais espiritual. A relação com o lado invisível da vida ganha ares de aventura e intensidade. O amor pode ser muitíssimo bom e frutífero aqui, contanto seja fluido e saia da necessidade falsa de controle.

Vênus em Leão

Vênus entra no signo de Leão. Nossas trocas românticas ficam mais aventureiras, românticas e intensas. Aqui também somos motivados a cuidar da aparência, de nosso lado mais vaidoso. Valorização da criatividade, arte, esportes e tudo que nos faça brilhar. Em termos financeiros estamos mais identificados com este setor, mas é preciso cuidado com extravagâncias.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com