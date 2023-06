Horóscopo do dia (02/06): Confira a previsão de hoje para Libra

677

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Vênus, sua regente, recebe aspecto facilitado de Netuno. Você está vivenciando sua carreira e ofício com muito mais prazer e entrega neste período. Excelente para se dedicar intensamente e obter resultados. Sua intuição será uma forte aliada e lhe auxilia a entender seus caminhos no mundo. Sua dedicação ao trabalho tende a transparecer no mundo lá fora neste período.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Sensibilidade nas relações

O trígono entre Vênus em Câncer e Netuno em Peixes nos aumenta muito a sensibilidade e compaixão nas relações. Há uma facilidade em se abrir emocionalmente e ser mais empático. Maior espiritualidade para lidar com relações familiares e pessoais. Busca pelo lado mais universal, compassivo e generoso do contato humano.

Horóscopo do dia (02/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com