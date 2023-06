Horóscopo do dia (02/06): Confira a previsão de hoje para Touro

677

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Vênus, sua regente, recebe aspecto facilitado de Netuno. Sua sensibilidade para com as relações humanas está aumentada. Estará mais empático e aberto com as pessoas à sua volta, irmãos, parentes, vizinhos e mesmo desconhecidos. Busque doar um pouco mais de si generosamente. Amor apoiado por causas maiores, nobres e coletivas.

Sensibilidade nas relações

O trígono entre Vênus em Câncer e Netuno em Peixes nos aumenta muito a sensibilidade e compaixão nas relações. Há uma facilidade em se abrir emocionalmente e ser mais empático. Maior espiritualidade para lidar com relações familiares e pessoais. Busca pelo lado mais universal, compassivo e generoso do contato humano.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com