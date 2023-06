Horóscopo do dia (01/06): Confira a previsão de hoje para Touro

677

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



A conjunção de Júpiter e Nodo Norte no seu signo (solar ou ascendente) fazem deste um momento ímpar em sua vida, no qual você deve ter muita fé em si mesmo e no seu crescimento pessoal. Está mais otimista e deve acreditar na renovação e libertação pessoal. Busque ampliar seus horizontes e viver novas possibilidades firme em seu valor próprio.

Fé nos talentos e potenciais

Júpiter e Nodo Norte fazem conjunção no signo de Touro. Os últimos dias (e hoje em especial, pelo aspecto exato) tem nos trazido necessidade de expandir nosso senso de valor próprio e de uma forma consciente. O céu de hoje nos motiva a buscar crescimento de valor, material, financeiro e colocar mais fé em nos mesmos e em nossos talentos e potenciais.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com