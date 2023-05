Horóscopo do dia (31/05): Confira a previsão de hoje para Touro

677

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) traz a mente para a reflexão de quem você é e como comunica e se posiciona. A quadratura com Lilith no seu setor emocional mostra que você pode ter reprimido muita coisa em prol de vivências familiares ou querendo se sentir pertencente a pessoas. O momento lhe traz ponderação justa para que supere tais limitações, mas evite discussões desnecessárias.

Comunicação e repressão

Uma nova quadratura entre Mercúrio em Touro e Lilith em Leão traz para hoje desafios na comunicação, em especial caso tenha reprimido sua criatividade, poder e valor pessoal. Mercúrio já está em movimento direto, o que facilita a comunicação mais objetiva. Busque reconhecer seu valor interno e serenidade para que possa ter conversas verdadeiramente saudáveis e curativas.

