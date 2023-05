Horóscopo do dia (30/05): Confira a previsão de hoje para Áries

677



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Há uma maior disposição de sua parte agora para fazer algo de útil pelos mais próximos afetivamente e/ou família. Busque fazer coisas boas, úteis, prazerosas e belas. Sua disposição emocional também facilita o cumprimento de tarefas com mais amor e dedicação. Relações mais afetivas no trabalho podem acontecer. Busque alinhar sua disposição interna com aquilo que realiza no mundo.

Amor e serviço

Vênus em Câncer faz sextil a Ceres em Virgem. Há uma facilitação harmônica entre sentir e servir. Estamos mais motivados a fazer algo de bom e prático por aqueles a quem amamos. Em especial no romance, há uma disposição em fazer nem ao outro. O trabalho tende aqui a ser feito de forma mais amorosa e alegre. Equilíbrio entre o que realizamos e o que vibramos.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com