Ethan Suplee, ator de Duelo de Titãs e Efeito Borboleta, perde 113 kg

677

Nas redes sociais, o ator recebe apoio de seus seguidores. (foto: Reprodução/Redes sociais)

Ethan Suplee, ator de 47 anos conhecido por seus papéis em Duelo de Titãs e Efeito Borboleta, impressionou seus fãs ao revelar que perdeu 113 kg. Em sua conta no Instagram, ele compartilha sua rotina de treinos e alimentação balanceada, além de postar fotos do antes e depois de sua transformação. Confira:





Em uma publicação recente, o ator escreveu: 'Houve um tempo em que o mundo inteiro parecia impossível. Ainda é impossível conquistar tudo, então estou me concentrando apenas no hoje. Se hoje se tornar difícil demais, vou me concentrar no exato momento presente. No momento, estou bem e vou aproveitar isso.'





Em entrevista à revista People, Suplee revelou que já chegou a pesar 240 kg e começou a se esforçar para emagrecer em 2002, depois de enfrentar dificuldades para se exercitar com sua esposa devido ao seu grau de obesidade. Nas redes sociais, o ator recebe constantemente o apoio de seus seguidores por sua nova forma de vida e também incentiva aqueles que estão em situações semelhantes a buscar uma mudança.





Para a revista People, Suplee afirmou: 'Não posso dizer que perder peso me tornou mais feliz. Não acredito que isso seja verdade. Acredito que o que me trouxe essa grande quantidade de felicidade foi alcançar algo que me propus a fazer.'