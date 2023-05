Horóscopo do dia (26/05): Confira a previsão de hoje para Sagitário

677

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Você deve agora buscar transformar sua relação com o mundo material, rotinas, trabalho e/ou saúde. Aja de maneira inovadora e se permita romper velhos hábitos perniciosos. Vênus lhe facilita o processo, lhe colocando em contato equilibrado com emoções profundas para que recrie a vida material a partir de valores mais verdadeiros e alinhados com quem você é.

Inovando valores

O sextil entre Vênus em Câncer e Urano em Touro traz para o dia de hoje uma facilidade de inovar valores e relações, mas de forma harmônica. Busque o afeto e a segurança, mas também esteja aberto a mudar o que for preciso para melhorar o que já existe.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com