Horóscopo do dia (26/05): Confira a previsão de hoje para Virgem

677

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Há um chamado para que você expanda seus horizontes, rompa com crenças limitantes, ouse viver mais sua fé e busque seus objetivos mais intensamente. Vênus facilita o processo, em especial no que diz respeito a amizades e grupos que possam lhe apoiar neste momento. Boa relação com grupos, amizades e causas que podem lhe mostrar novos horizontes.

Inovando valores

O sextil entre Vênus em Câncer e Urano em Touro traz para o dia de hoje uma facilidade de inovar valores e relações, mas de forma harmônica. Busque o afeto e a segurança, mas também esteja aberto a mudar o que for preciso para melhorar o que já existe.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com