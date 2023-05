Horóscopo do dia (26/05): Confira a previsão de hoje para Touro

677

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Há um chamado para que você revolucione a si mesmo, seus posicionamentos e ação na vida. Vênus, sua regente, lhe leva a refletir sobre quais valores são realmente importantes e como conciliar as mudanças intensas com uma comunicação pacífica, ou pelo menos diplomática. Busca por comunicar seus valores com autenticidade, mas também autovalorização e paz.

Inovando valores

O sextil entre Vênus em Câncer e Urano em Touro traz para o dia de hoje uma facilidade de inovar valores e relações, mas de forma harmônica. Busque o afeto e a segurança, mas também esteja aberto a mudar o que for preciso para melhorar o que já existe.

