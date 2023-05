Claudia Tenório se defende após acusações de chef Esdras De Lúcia

677

A apresentadora afirmou que estava sendo alvo de uma 'injustiça'. (foto: Reprodução/Instagram)

Claudia Teno%u0301rio, apresentadora do programa Vida Melhor, fez uso de seu espaço televisivo para se pronunciar sobre as acusações levantadas pelo chef de cozinha e ator Esdras De Lúcia. Mesmo sem mencionar diretamente o nome de Esdras, ela alegou estar sendo alvo de 'injustiça'. 'Sempre fui muito transparente com vocês, meus telespectadores. Hoje é um dia bastante delicado para mim, pois me sinto vítima de uma profunda e grave injustiça', iniciou sua defesa.





A apresentadora prosseguiu seu relato, reiterando que o que estavam fazendo com ela era 'injustiça': 'Estou com o coração partido. Sabe, não sei se você já passou por algo assim, mas quando se está envolvido em uma situação injusta, é doloroso. E o que venho vivendo desde ontem é pura injustiça', declarou.





Em seguida, Claudia falou sobre sua trajetória na emissora: 'Há 12 anos apresento o programa na Rede Vida! Todos que já trabalharam comigo, que assistem ao programa e vocês que estão em casa, conhecem meu modo de trabalhar e agir. Sempre busco ser transparente e me esforço ao máximo para manter a alegria de sempre. Tenho uma preocupação enorme em levar até vocês o nosso melhor'.





Ao encerrar, a apresentadora disse que não queria prolongar a discussão nem entrar em detalhes sobre o ocorrido, mas pediu aos seus fãs: 'Quero apenas pedir para vocês, como sempre faço quando enfrentamos um momento de desafio, que orem por mim. Peço que rezem, compreendam e entendam. Afinal, sou humana'.





As acusações partiram do chef de cozinha Esdras De Lúcia, que utilizou suas redes sociais para criticar Claudia Teno%u0301rio, alegando que ela foi arrogante, debochou dele e sequer sabia seu nome durante sua participação no programa Vida Melhor. Esdras expressou sua insatisfação e indignação com a forma como foi tratado e pediu que a emissora e a direção do programa se retificassem pelo constrangimento que enfrentou.





Nos comentários da postagem do chef, anônimos e famosos manifestaram apoio, como Nany People e Samantha Schmu%u0308tz, que destacaram a falta de educação e elegância da apresentadora.