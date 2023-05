Sol Menezzes e Mari Oliveira comemoram vitórias dos negros no Brasil

677

Sol Menezzes e Mari Oliveira, estrelas do seriado "Dois tempos", comemoram a conquista de espaço por negros no Brasil. (foto: Star+/reprodução)



Séries como “As telefonistas” e “Coisa mais linda” já deram belos exemplos de como o empoderamento feminino pode ser incluído em tramas de época. Em “Dois tempos”, série brasileira disponibilizada na plataforma Star+, o desafio é levar essa discussão para a trama centrada em adolescentes.





Uma delas é Paz (Sol), considerada a influencer mais popular do Brasil e campeã de engajamento. Ela acaba se tornando líder de uma escola de formação de novos influenciadores em um casarão antigo na fictícia cidadezinha de Água Marinha.

A abertura do negócio na mansão tombada pelo patrimônio histórico não será tranquila. Preocupadas com a preservação do local e contra o enaltecimento de webcelebridades superficiais, dezenas de jovens vão às ruas contra Paz. Esse enredo conduz os oito episódios.

Viagem no tempo muda tudo

No outro arco narrativo, Cecilia (Mari) é uma jovem de 1922, lésbica e retraída, obrigada a se casar com um homem por conta da herança familiar. Após a viagem no tempo imposta por uma maldição local, uma acorda no corpo da outra.

Para construir a garota do passado, Mari Oliveira diz que recorreu a Jane Austen, escritora britânica nascida em 1775 e conhecida por seus romances, e até mesmo à trilha sonora do filme “O fabuloso destino de Amélie Poulain” (2001).

“Cecília se coloca muito no mundo da Amélie, vive para dentro. Esse mundo interno dela é especial”, diz a atriz.

Já Sol diz que Paz não estranha tanto o que ocorre com as duas. “Ela tem grande encantamento por tudo, é lúdica e está aberta para tudo o que o mundo tem”, avalia.

As pequenas sacadas por conta da diferença de tempos da série dão um charme especial à produção. Um exemplo é Cecília, ingênua, que se impressiona ao descobrir que todas as pessoas possuem uma nuvem digital, onde é possível guardar arquivos. “Então, eu tenho uma nuvem?”, pergunta ela, assustada, pensando se tratar do aglomerado de partículas de água no céu.

Além disso, discute-se o papel da mulher na sociedade. “O roteiro já funcionava bem só lido, como livro, mas a gente conseguiu dar um molho a mais. A Paz é bolinha de pinball (risos), que faz as coisas acontecerem, e a Cecília se vê toda encantada. Tudo está uma loucura, mas ela mantém o vocabulário de 1900, é toda educada”, diverte-se Mari.

Tanto Mari quanto Sol têm caminhadas marcadas por trabalhos autorais fortes. Enquanto a irmã de Sheron Menezzes fez a série “Irmandade” (Netflix), Mari foi destaque recentemente no filme de horror “Medusa”, em que vive uma jovem religiosa cheia de amarras.

'As próximas gerações estão vendo protagonistas pretas, Lizzo em capa de revista, Ludmilla cantando... são referências que eu e a Mari não tivemos quando novas. É um caminho longo, mas avançamos muito' Sol Menezzes, atriz



Conscientização via comédia

Mesmo que o motivo da repressão seja diferente, as personagens do longa e da série conversam muito com os tempos atuais. “As repressões são diferentes, mas o filme e a série são eficazes em educar através do entretenimento e da comédia”, compara Mari. “Enquanto ‘Medusa’ mostra o horror que é o Brasil, ‘Dois tempos’ planta a semente e faz o público pensar.”

A dupla acredita que o seriado faz a lição de casa em relação ao papel da mulher na sociedade. “A gente tem muito a construir ainda, mas gosto de olhar para a vida e ver até onde chegou. O que temos para construir, já vencemos muito. As próximas gerações estão vendo protagonistas pretas, Lizzo em capa de revista, Ludmilla cantando... são referências que eu e a Mari não tivemos quando novas. É um caminho longo, mas avançamos muito”, comemora Sol.

"DOIS TEMPOS"

Série com oito episódios, disponíveis na plataforma Star