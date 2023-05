Horóscopo do dia (24/05): Confira a previsão de hoje para Aquário

677

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Lua e Marte lhe mobilizam emoções intensas e possíveis raivas no campo dos relacionamentos e parcerias. Será preciso que você entenda os motivos de tais raivas, onde não houve posicionamento verdadeiro de sua parte, o que é mobilizado pela oposição com Plutão no seu signo (solar ou ascendente). Busque mudar a si mesmo e seus posicionamentos perante o outro. Pallas lhe traz maior imparcialidade para se lidar com emoções intensas.

Ímpeto e sabedoria emocional

A Lua entra em Leão, nos trazendo grande segurança emocional em sermos fiéis a nós próprios, criativos e expansivos. A conjunção a Marte nos aumenta o ímpeto individual, mas pode canalizar certas raivas ligadas ao campo emocional. A oposição a Plutão traz ainda mais tais questões à tona, em especial na relação com os outros. Pallas também em Leão vem nos auxiliar, trazendo sabedoria para canalizar tais raivas como assertividade justa e criatividade.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com