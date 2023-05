Horóscopo do dia (23/05): Confira a previsão de hoje para Aquário

677

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Você tem sido chamado a mudar questões no âmbito familiar, emocional e pessoal. Tudo isso deve ser vivido, mas agora é preciso atenção, já que pode haver conflitos com as pessoas quanto a tais questões pessoais e será preciso um tanto de frieza para não cair em exageros e brigas com os outros. Busque se defender naquilo que for justo, mas saiba ser ponderado e imparcial para não cometer erros e exageros.

Ação desafiadora

Marte em Leão e Júpiter em Touro fazem uma quadratura, um aspecto desafiador. Será preciso cuidado para que não haja exageros e teimosia obstinada em nossa ação. Busque refletir sobre o que é importante para você e filosofe em como deve agir da melhor forma, mas evite agressividades egóicas. Busca por libertação e autonomia em alta. A oposição de Marte a Plutão também entra na equação, pedindo que transformemos as relações, mas evitemos brigas de poder.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com