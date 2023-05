Horóscopo do dia (23/05): Confira a previsão de hoje para Escorpião

677

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Marte, seu regente, lhe traz grande força, ímpeto e senso de realizar pelas próprias mãos. Há uma forte força de progresso, mas você deve tomar cuidado com exageros. Em especial no que se refere às relações humanas, mesmo que tenha de se libertar, se o fizer de forma errada perde a razão. Busque refletir, ponderar e ser justo com as pessoas para que tenha ações melhoradas em seu crescimento pessoal e profissional.

Ação desafiadora

Marte em Leão e Júpiter em Touro fazem uma quadratura, um aspecto desafiador. Será preciso cuidado para que não haja exageros e teimosia obstinada em nossa ação. Busque refletir sobre o que é importante para você e filosofe em como deve agir da melhor forma, mas evite agressividades egóicas. Busca por libertação e autonomia em alta. A oposição de Marte a Plutão também entra na equação, pedindo que transformemos as relações, mas evitemos brigas de poder.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com