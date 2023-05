Horóscopo do dia (23/05): Confira a previsão de hoje para Virgem

677

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Muitas raivas que estão no subconsciente podem ser mobilizadas agora. Será preciso que você reflita e pondere onde foi que você meso se permitiu não se posicionar ou se defender. Busque tirar tempo para meditar sobre qual a sua real força e como deve canalizá-la. Ações de bastidores em alta. Dificuldades com colegas de trabalho, prestadores de serviço, vida material e/ou saúde também podem ser importantes mestres para que você use a ação com sabedoria.

Ação desafiadora

Marte em Leão e Júpiter em Touro fazem uma quadratura, um aspecto desafiador. Será preciso cuidado para que não haja exageros e teimosia obstinada em nossa ação. Busque refletir sobre o que é importante para você e filosofe em como deve agir da melhor forma, mas evite agressividades egóicas. Busca por libertação e autonomia em alta. A oposição de Marte a Plutão também entra na equação, pedindo que transformemos as relações, mas evitemos brigas de poder.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com