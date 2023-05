Horóscopo do dia (23/05): Confira a previsão de hoje para Touro

677

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Você está se libertando de velhos condicionamentos do passado, ancestral, família e das próprias emoções. Tudo isso é muito importante e você é encorajado a seguir seu caminho individual, todavia deve se atentar para não ter ações agressivas ou precipitadas por agora. Saiba respeitar as hierarquias, mas se libertar de visões de outros que não condizem com a sua consciência. Se permita ser livre em suas emoções de forma sábia.

Ação desafiadora

Marte em Leão e Júpiter em Touro fazem uma quadratura, um aspecto desafiador. Será preciso cuidado para que não haja exageros e teimosia obstinada em nossa ação. Busque refletir sobre o que é importante para você e filosofe em como deve agir da melhor forma, mas evite agressividades egóicas. Busca por libertação e autonomia em alta. A oposição de Marte a Plutão também entra na equação, pedindo que transformemos as relações, mas evitemos brigas de poder.

