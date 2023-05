Horóscopo do dia (22/05): Confira a previsão de hoje para Aquário

677

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Sua expressão criativa e comunicativa está em alta neste período. Isso vem facilitado por uma capacidade de se relacionar de forma autentica, sem máscaras e com assertividade. Clareza para resolver pendências nas relações, mas evite exageros e excessos. A posição lunar lhe traz maior senso de pragmatismo e realismo para se lidar com as emoções.

Comunicação, coragem e interiorização

O sextil entre Sol em Gêmeos e Marte em Leão traz para o dia de hoje grande firmeza e consciência de comunicação e espaço pessoal. Também há um forte senso de aventura, viagem, coragem e assumir riscos. A Lua entra em Câncer, potencializando nosso lado mais afetivo e acolhedor, além de um senso de interiorização.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com