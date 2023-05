Exposição d'OsGemeos: Nossos Segredos termina na segunda-feira (22/5)

A trajetória dos artistas Gustavo e Otávio Pandolfo, contada na exposição OsGemeos: Nossos Segredos, pode ser visitada até está segunda-feira (22/5) no Centro Cultural do Banco do Brasil de Belo Horizonte (CCBB BH). A mostra contém cerca de mil itens que mostram do início até os atuais trabalhos dos irmãos paulistanos. No local também é possível visitar uma exposição de Margarida Pandolfo, mãe dos artistas, que traz bordados e obras executadas com técnicas mistas.

(foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press )