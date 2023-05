Horóscopo do dia (19/05): Confira a previsão de hoje para Peixes

677



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Novos começos ligados ao intelecto, estudos, viagens e relações. Busque agora tudo que tenha valor neste sentido: estudos valiosos, técnicas de comunicação, solidez no contato. Você tem sido desafiado a abrir sua mente para as novas possibilidades, inovações e ideias renovadoras. Este ciclo lhe facilita vivenciar tudo isso com muito mais solidez e senso de valor.

Lua Nova em Touro

Começa hoje um novo ciclo de lunação. A Lua Nova em Touro nos traz novas possibilidades quanto a valores, finanças, talentos, vida material, prazer e tudo que nos é precioso. Use a vibração deste momento para vibrar novas possibilidades de abundância e prosperidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com