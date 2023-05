677



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Novos começos ligados ao trabalho, vida material, rotina e saúde. Este é um excelente momento para novas proposições e recomeços. Você tem sido desafiado a quebrar com os padrões de rotina, trabalho e saúde e tem revolucionado esta área da vida. Este ciclo lhe permite movimentar com mais propriedade as possibilidades materiais.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Lua Nova em Touro

Começa hoje um novo ciclo de lunação. A Lua Nova em Touro nos traz novas possibilidades quanto a valores, finanças, talentos, vida material, prazer e tudo que nos é precioso. Use a vibração deste momento para vibrar novas possibilidades de abundância e prosperidade.

Horóscopo do dia (19/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com