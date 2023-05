Adriane Galisteu debocha de Roberto Justus após fala sobre fim do casamento

677

Nas redes sociais, a fala do investidor sobre o antigo relacionamento com Adriane Galisteu foi considerada deselegante (foto: Reprodução/Instagram ) A apresentadora Adriane Galisteu ironizou a justificativa do ex-marido Roberto Justus sobre a separação do casal. Em entrevista ao podcast Bagaceira Chique, de Luciana Gimenez, o empresário disse que o relacionamento não deu certo porque ele e Adriane eram muito diferentes. Ele ainda destacou os pontos negativos da parceira com quem foi casado, em 1998.





Após a repercussão da fala, Galisteu publicou, nesta quinta-feira (18/5), um vídeo ironizando a fala de Justus: “Traz aquelas minhas roupas de brechó”. Com isso, o nome da ex-modelo ficou entre os assuntos do momento no Twitter.





Internet reage

Nas redes sociais, a fala do investidor sobre o antigo relacionamento foi considerada deselegante. O público ainda destaca que, no entendimento deles, o problema não é de Galisteu, já que depois dela Justus teve “um monte de mulheres” e se divorciou diversas vezes.