CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



O dia de hoje lhe traz grande consciência de si mesmo, de sua essência. Isso está facilitado por uma dissolução de ideias antigas e de uma sensibilização do campo mental. Pode estar vivendo situações mais criativas, intuitivas e sublimes e tudo isso lhe facilita uma expressão pessoal mais autêntica. Capacidade de se expressar também por vias não verbais.

Matéria e sensibilidade

O sextil entre o Sol em Touro e Netuno em Peixes traz para hoje uma facilidade em entender nossos propósitos no mundo material através do contato com a espiritualidade, a sensibilidade, intuição, questões subconscientes e/ou psicológicas. Matéria e sensibilidade trabalhando em harmonia e apoio mútuo.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com