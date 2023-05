677

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



O dia de hoje lhe traz grande consciência de suas questões emocionais, mas também com respaldo desta sensibilidade na vida prática. Pode ter bons insights agora que lhe mostrem diferentes rumos, formas ou percepções quanto a rotinas, trabalho e/ou saúde. A qualidade de sua vibração emocional está forte e capaz de mudar os rumos da vida material.

Matéria e sensibilidade

O sextil entre o Sol em Touro e Netuno em Peixes traz para hoje uma facilidade em entender nossos propósitos no mundo material através do contato com a espiritualidade, a sensibilidade, intuição, questões subconscientes e/ou psicológicas. Matéria e sensibilidade trabalhando em harmonia e apoio mútuo.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com