Horóscopo do dia (18/05): Confira a previsão de hoje para Áries

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Você está com maior consciência de suas questões materiais, valores e finanças. Hoje há uma facilidade em utilizar o magnetismo e as emoções em prol de maior fluidez e possibilidades. A integração matéria e espírito se faz alta, lhe mostrando formas de conciliar as duas coisas. Entendimento de questões emocionais subconscientes que devem ser limpas para melhorar o fluxo da vida material.

Matéria e sensibilidade

O sextil entre o Sol em Touro e Netuno em Peixes traz para hoje uma facilidade em entender nossos propósitos no mundo material através do contato com a espiritualidade, a sensibilidade, intuição, questões subconscientes e/ou psicológicas. Matéria e sensibilidade trabalhando em harmonia e apoio mútuo.

é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com