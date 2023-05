677

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Júpiter lhe traz possibilidades expansivas no seu setor profissional e de realizações materiais. Todavia, será preciso uma profunda reavaliação e transformação das parcerias e de como lida com as pessoas. Há um caminho de crescimento em assumir mais as responsabilidades e rédeas de sua vida e isso pode acarretar transformar a maneira como lida ou depende dos outros.

Transformar para expandir

Júpiter entrou em Touro, nos trazendo grandes e preciosas possibilidades de expansão de valor próprio, crescimento material e de nos reinventar nestes quesitos. A conjunção da Lua com Júpiter traz à tona nossas expectativas e emoções em relação a tais possibilidades. Todavia, há uma quadratura a Plutão em Aquário, mostrando que para que tais expansões possam ocorrer, devemos destruir velhos padrões mentais arraigados ou aprisionamentos da mente, tanto coletiva quanto pessoal. Ímpeto alto para mudanças expansivas, mas também que nos pedem sacrifício e transformação emocional profunda.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com