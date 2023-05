PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Júpiter, seu regente, entra no aterrado signo de Touro. Aqui esse aterramento se expressa muito no campo mental e comunicativo. Terá maior proatividade em divulgar talentos e trocar ideias com os semelhantes. Excelente momento para se dedicar aos estudos valorosamente. Possibilidade de viagens. Comunicação livre com as pessoas e com os mais próximos.

Júpiter em Touro

Júpiter entra no signo de Touro, permanecendo aí pelos próximos 12 meses. Este período traz necessidade de expansão de recursos e possibilidades materiais. Há mais fé e energia para a mobilização de bens e valores. Necessidade de se refletir sobre questões econômicas e evitar gastos impulsivos. Busca otimista por agregar, construir e multiplicar com valor.

