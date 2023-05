Horóscopo do dia (16/05): Confira a previsão de hoje para Câncer

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



O próximo ano lhe traz possibilidades expansivas no seu setor coletivo. Terá mais vontade de participar de grupos, fazer algo significativo pelo coletivo ou expandir seu círculo de amizades. Bom momento para se movimentar as redes sociais. Amigos, ideias novas e organizações podem lhe aumentar o senso de fé e otimismo na vida, busque se engajar com valor.

Júpiter em Touro

Júpiter entra no signo de Touro, permanecendo aí pelos próximos 12 meses. Este período traz necessidade de expansão de recursos e possibilidades materiais. Há mais fé e energia para a mobilização de bens e valores. Necessidade de se refletir sobre questões econômicas e evitar gastos impulsivos. Busca otimista por agregar, construir e multiplicar com valor.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com