GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



O próximo ano lhe traz possibilidades expansivas no seu setor subconsciente, emocional e espiritual. Estará se reinventando e deixando as velhas estruturas, valores e amarras para trás. Se permita o dissolver do que já foi, pois muita coisa boa virá no futuro breve. Seu senso de espiritualidade ganha forte valor neste período. Confie no fluxo da vida.

Júpiter em Touro

Júpiter entra no signo de Touro, permanecendo aí pelos próximos 12 meses. Este período traz necessidade de expansão de recursos e possibilidades materiais. Há mais fé e energia para a mobilização de bens e valores. Necessidade de se refletir sobre questões econômicas e evitar gastos impulsivos. Busca otimista por agregar, construir e multiplicar com valor.

