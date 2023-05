Troca de vocalista do LS Jack confunde web: 'Acordei num universo paralelo'

LS Jack com Vinny no 'Encontro' (foto: Reprodução/TV Globo) Na manhã desta segunda-feira (15/5), a banda LS Jack foi convidada para animar o programa “Encontro”, com Patrícia Poeta. No entanto, um detalhe confundiu os telespectadores: o vocalista era Vinny, conhecido por hits como "Heloísa, Mexe a Cadeira" e "Uh! Tiazinha". A dúvida do público que ficou pairada no ar é: cadê Marcus Menna?









Somente em 2010, após anos em recuperação, ele voltou para a banda e tocou até 2012. No entanto, agora ele segue carreira solo e está com a turnê “Tudo de novo” pelo Brasil.





LS Jack com Vinny

Agora a banda LS Jack segue caminho com Vinny nos vocais. De acordo com o cantor, a banda estava disposta a tocar novamente e, com anos de amizade, o convidaram para se juntar a eles.





"Algumas pessoas talvez não conhecessem essa nossa proximidade, mas já são vinte e tantos anos compondo juntos, fazendo música um para o outro e participando dos shows", disse ele, em entrevista ao Gshow. Na época, Marcus Menna deu a “benção” para ele se juntar à banda.





Depois da pandemia de COVID-19, o grupo iniciou uma turnê que reúne clássicos tanto da banda quanto de Vinny.

Encontro

Toda essa mudança passou despercebida por muitas pessoas, que se chocaram com a notícia na manhã desta segunda-feira (15/5), quando o grupo tocou no "Encontro". Confira as reações:

Acabo de descobrir que o LS Jack voltou. E ainda com o Vinny como vocalista.

Eu acho que acordei num universo paralelo. %u2014 Antonio Uivo (@antoniouivo) May 15, 2023

Vim no dentista e na TV tá o lsjack cantando mexe a cadeira do Vinny, com o Vinny, eu acho...

Parece que cai numa fenda dimensional, tô numa realidade alternativa, o que é que tá acontecendo? pic.twitter.com/E833vJOXvf %u2014 Romulino (@romulinotv) May 15, 2023

Multiverso atualizado com

Sucesso: Vinny do Mexe a Cadeira virou vocalista do LS Jack! %uD83E%uDD2F%uD83E%uDD2F%uD83E%uDD2F pic.twitter.com/i1IId5hjvX %u2014 Dario Pato %uD83C%uDFF3%uFE0F%u200D%uD83C%uDF08 (@dariopato) May 15, 2023

vivi 35 anos para ouvir vinny cantando "carla" com o ls jack.

que dia, senhores. %u2014 Carla (@devezemsempre) May 15, 2023

liguei a tv e tá passando ls jack com o cantor vinny no vocal no encontro véi que ano é hoje %u2014 maricona arisca (@r_aphael94) May 15, 2023

o vinny da heloisa mexe a cadeira agora faz parte da nova formação do ls jack ????????????? pic.twitter.com/yD5vTLCMWb %u2014 érika %uD83C%uDF3D (@ebzez) May 15, 2023