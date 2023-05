Horóscopo do dia (15/05): Confira a previsão de hoje para Leão

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Mercúrio lhe fez voltar a mente para seu profissionalismo, realização material e como faz as coisas por conta própria. Agora terá muita clareza para fazer escolhas e comunicar seu valor profissional de maneira sólida e estruturada. Mente com clareza e foco no cume da montanha. Sua voz profissional e de autoridade será bem mais objetiva e com boa base.

Mercúrio direto em Touro

Mercúrio ao movimento direto no signo de Touro. Após o período de revisão, teremos mais clareza para buscar soluções práticas, objetivas e materiais. Mente focada naquilo que tem valor e merece ser cultivado. Resgatamos nosso senso de valor e nosso campo mental está repleto daquilo que tem validade.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com