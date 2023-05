Horóscopo do dia (14/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua em Peixes

A Lua Minguante em Peixes traz um clima mais interiorizante, espiritual e sensível. Dia propício para uma busca interna, conexão com as próprias questões subconscientes, assim como deixar ir os excessos emocionais.A conjunção a Netuno nos pede ainda mais desapego e busca espiritual e/ou de entendimento psíquico. Buscar também mais compaixão, caridade, amor e benevolência para com todos. Acolhimento e maternidade universais.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Hoje é um dia de especial sensibilidade e espiritualização para você. Lembre-se de criar espaço para a análise psíquica, para as artes, para a fé mística, práticas de meditação, oração e afins. É importante aprender a integrar esse reino invisível em sua vida, deixando ir todo conteúdo que não é benéfico, se purificando e fluindo. Confie no processo e se entregue.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua vida social te pede mais amor, mas também desapego. Use da sua sensibilidade para acolher e amar seus amigos, semelhantes e pessoas necessitadas, mas dentro de seus limites e com sabedoria. Também deve saber se desapegar de contextos tóxicos. Seu amor pela ecologia e pela preservação do planeta também te pede mais atenção. Seja como for, contribua com um pouco mais da sua sensibilidade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe pede um pouco mais de sabedoria e desapego ao se lidar com estruturas, compromissos, carreira e autoridade. Pode e deve usar um pouco mais do seu lado sensível e vulnerável no mundo lá fora, mas também saiba se preservar se assim for o que sua intuição lhe diz. Sua sensibilidade deve se expressar na carreira, mas dentro do seu tempo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua fé hoje está sublime, fluida e magnética. O êxtase da entrega ao divino te fará muito bem, assim como entregar algumas de suas dores ao divino. Busque deixar ir velhas crenças limitantes, planos e visões que já não condizem com sua realidade. A Lua, sua regente, lhe pede que acredite na vida, deixe ir o que não serve mais e dê saltos de fé.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Hoje suas emoções passam por uma intensa reciclagem. Esse posicionamento pede transcendência de padrões emocionais adoecidos, se libertando de mágoas, ódios e ressentimentos. Busque reavaliar a qualidade de suas trocas emocionais e/ou sexuais, trazendo algo mais verdadeiro e profundo, assim como deixando ir o que não faz bem.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A relação com o outro te leva pra “fora da caixa”, pois será preciso lidar com as emoções alheias, assim como com aquelas que o outro desperta em ti próprio. Aprenda a olhar para as pessoas com mais compaixão e menos julgamentos. Mas também pode ter de deixar ir padrões tóxicos das relações ou mesmo relações em si. Busque no amor e na compaixão (pelo outro e por si mesmo) seus parâmetros.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O mundo material te chama ao serviço amoroso, mas que deve ser feito no seu tempo. Use de mais sensibilidade no ambiente de trabalho, auxiliando a quem precisa. Também seus talentos artísticos pedem refinamento e utilidade prática. Sensibilidade também para ouvir seu próprio corpo, entender o que deve deixar ir ou modificar pelo seu próprio bem.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua sensibilidade toma o centro do palco. É preciso deixar fluir os sentimentos do seu coração, mas também escoar os excessos de si mesmo. Isso somente te fortalecerá. A expressão de seu lado mais amoroso traz carisma, magnetismo e segurança em ser a potência emocional que você já é. Mas saiba escutar sua sabedoria interna em primeiro lugar.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua sensibilidade te pede introversão, algo desafiador para alguém que tende mais à extroversão. Esse movimento para te conecta às suas necessidades de alma, seus sonhos e desejos mais profundos, assim como um deixar ir daquilo que não condiz mais. Viva um amor desapegado também no âmbito familiar. Deixe ir e flua em seus propósitos superiores.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente está extremamente fluida hoje, portanto permita o fluxo natural da mente. Muitos bons insights podem te indicar o melhor caminho, assim como velhas ideias são escoadas e recicladas. Enxergue o mundo com mais amor, expresse sua compaixão e carinho através de suas palavras, mas tudo dentro do seu tempo. Saiba tirar tempo para si mesmo e seus pensamentos.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Hoje será preciso que você tenha maior fluidez e desapego para se lidar com bens materiais e questões estabelecidas. O que a vida lhe pede agora é um olhar mais desapegado, compassivo e humano neste setor. Busque doar com generosidade o que não precisa mais. Também velhos valores e crenças lhe pedem que se maleabilize e consulte sua sensibilidade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seu signo solar (ou ascendente) está amplamente mobilizado hoje. Sua natural sensibilidade é potencializada e te pede receptividade, desapego e amor. Fortes questões subjetivas lhe pedem que olhe para dentro com honestidade e saiba transcender certas questões passadas. Busque tempo para viver o recolhimento, a meditação e a cura agora.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com