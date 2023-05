Conheça mães de famosos que acabaram ganhando fãs nas redes sociais

Sabrina Sato com a mãe, Kika (foto: Reprodução/Instagram )

Ser mãe de uma pessoa famosa é ter que lidar com milhares de fãs do filho -e muitas vezes, haters também. Porém, algumas delas, além de cumprirem o papel de cuidar dos herdeiros, acabam conquistando muitos admiradores também.

. A começar por Kika Sato, mãe de Sabrina Sato. A psicóloga tem mais de 400 mil seguidores nas redes sociais -em sua conta verificada, é claro. Uma legião de pessoas virou fã da matriarca da família Sato, que é sempre carinhosa e receptiva com todos.

A mãe de Ludmilla também chama atenção por onde passa. Silvana Oliveira tem mais de 600 mil seguidores e esbanja de simpatia suas redes sociais.

Já Viviane Tube, mãe da influenciadora Viih Tube, é musa fitness e digital influencer. Ela compartilha registros da sua vida nas redes e ganhou fama durante a passagem da filha no BBB (Globo).

Quem também ficou famosa por conta do sucesso do filho foi a mãe do ex-BBB Gil do Vigor. A matriarca conquistou um público cativo em seu Instagram na época do BBB 21. Hoje, ela conta com mais de 400 mil seguidores em seu perfil.