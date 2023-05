Horóscopo do dia (11/05): Confira a previsão de hoje para Sagitário

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Você ter reavaliado suas rotinas, hábitos, saúde e trabalho e como melhor vivenciar essa esfera prática da vida. Hoje há um senso de facilitação emocional que lhe permite entender restrições emocionais que afetaram o campo prático e amadurecer tais emoções. O senso de troca afetiva e partilha também facilita o processo, portanto pode aceitar o auxílio dos semelhantes.

Entendimento e ponderação

O sextil entre Mercúrio em Touro e Saturno em Peixes nos traz facilidade de entendimento racional e pragmático de questões desafiadoras do inconsciente e das emoções. Lapidação de arestas e fala usada com sabedoria. Também o sextil com Vênus em Câncer facilita o ser amoroso e afável, mesmo ao se colocar os justos limites e ponderações. O movimento ainda retrógrado de Mercúrio nos traz necessidade de interiorização destes temas.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com