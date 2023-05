Horóscopo do dia (10/05): Confira a previsão de hoje para Peixes

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



O dia de hoje lhe traz harmonia entre se comunicar e expressar o que há de melhor e mais belo em si mesmo. Se permita hoje partilhar sua arte, ideias e criatividade com os semelhantes. Expressividade e sensibilidade comunicativas em alta. A posição lunar lhe coloca em contato com a coletividade, mas isso deve ser feito com o devido senso de limites e realismo.

Valor e afeto

O sextil entre Vênus em Câncer e Nodo Norte em Touro nos traz facilidade em buscar um senso de valor próprio e materialidade, mas também aliado à segurança emocional, pertencimento e partilha. A Lua em Capricórnio facilita o processo, trazendo uma forma mais madura e realista na troca afetiva.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com