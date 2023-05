SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



O dia de hoje lhe traz harmonia entre seu caminho de trabalhar, servir, realizar e estar no mundo material com a necessidade de troca afetiva, sexual, emocional e na partilha de bens. Esforços em conjunto podem facilitar muito o progresso agora. A posição lunar lhe traz segurança em seu senso de valor próprio com limites e aterramento.

Valor e afeto

O sextil entre Vênus em Câncer e Nodo Norte em Touro nos traz facilidade em buscar um senso de valor próprio e materialidade, mas também aliado à segurança emocional, pertencimento e partilha. A Lua em Capricórnio facilita o processo, trazendo uma forma mais madura e realista na troca afetiva.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com