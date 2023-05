Horóscopo do dia (08/05): Confira a previsão de hoje para Libra

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



A sua mente hoje está viva, alegre e otimista. Compartilhe com as pessoas à sua volta uma palavra positiva, um gesto amigo e uma visão renovada. A física quântica nos revela que o olhar do observador muda o objeto observado e hoje você está pleno no poder de observar o melhor nas pessoas e no mundo.

Lua em Sagitário

A Lua entra em Sagitário, trazendo grande vontade de expandir, crescer, entender os movimentos da vida. A conexão com o mundo natural é aumentada. Também nossa necessidade de buscar novos conhecimentos, expandir a mente, perceber outros pontos de vida. Se permita expandir na medida certa. Conexão afetiva com a fé.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com