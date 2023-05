Terra segue ameaçada pelo homem na segunda temporada de "Sweet tooth"

"Sweet tooth" volta a tratar da temática ecológica e da devastação do planeta pelo homem, com foco nas aventuras do menino-alce Gus (Christian Convery) em sua segunda temporada, disponível na Netflix (foto: Netflix/Divulgação)

Produzida pelo ator Robert Downey Jr., com base na HQ homônima, a série "Sweet tooth" foi aprovada na competitiva prova de resistência da audiência da Netflix e emplacou uma segunda temporada, que já está disponível, investindo pesado no componente que garantiu seu sucesso: o discurso ecológico.









Em um diálogo com os gibis do canadense Jeff Lemire, publicados nos EUA de 2009 a 2013 via DC Comics, a versão distópica da Terra na qual crianças nascem com feições animais em decorrência de uma praga está a um passo de uma segunda onda dessa pandemia, chamada Flagelo, ameaçando um extermínio geral.





Em meio a isso, o protagonista da trama, o menino-alce Gus (Christian Convery), foi capturado ao lado de um grupo de meninas e meninos igualmente híbridos, com traços de criança e de bichos diversos. Eles são mantidos como prisioneiros pelo General Abbot (Neil Sandilands) e sua horda, denominada Últimos Homens.

A pequena cobaia Em um traço de vilania bem definido, porém humanizado, Abbott obriga Gus a virar cobaia de experimentos. Isso até Jepperd, guardião do menino, conseguir alcançar o guri. O problema é que, nessa nova leva de episódios, a parte mais nebulosa do passado de Jepperd vem à tona.





"Durante a pandemia da COVID-19, o mundo buscou meios de se unir ao perceber o que a gente fez deste planeta. O que Jeff Lemire trouxe para uma estrutura já conhecida (a ficção apocalíptica) foi a possibilidade de continuar essa discussão a partir de novos elementos, como estamos fazendo nesta segunda temporada", afirma Jim Mickle, produtor-executivo, roteirista e diretor da série.

"Imagina levar elementos daqueles filmes de grandes golpes ou mesmo de ‘Prison break’ ao universo de ‘Sweet tooth’? É o que a gente tenta fazer nessa nova safra", observa ele.





Procurando consolidar seu poder ao encontrar uma cura para os efeitos do Flagelo, Abbot usa Gus como argamassa para experimentos do Dr. Aditya Singh (Adeel Akhtar), cientista que corre contra o tempo para salvar Rani (Aliza Vellani), sua mulher infectada. Gus pode ser a chave para decifrar o que causou o Grande Esfacelamento, evento no qual o planeta ruiu, atingido por uma doença que transforma geneticamente a humanidade.





Fora da reserva, Jepperd e uma jovem com ares heroicos (mas também cheia de mistérios) chamada Aimee Eden (Dania Ramirez) se unem para libertar os híbridos. "Estamos no trilho certo ao partir de uma celebração das diferenças e falar de amor na forma de uma nova concepção de família, que é o que se forma entre os personagens", explica Dania. "A série abriu uma forte discussão sobre o que há de relevante no mundo."





Em meio a revelações sobre a mãe de Gus, “Sweet tooth” narra o processo de amadurecimento do menino em escolhas para preservar as relações que criou com pré-adolescentes e com Jepperd. Alternando situações sombrias, assustadoras, com momentos de fino lirismo, a série se desenha como uma aventura, tendo a amizade como eixo.

Lemire sempre mostra Gus comendo chocolates e outras guloseimas, justificando o apelido Dente Doce. Mas deu ao menino uma dimensão de metáfora, traduzindo a inocência perdida pela predação civilizatória.





"Existem situações de trevas que nos cercam. As minhas histórias passam por elas para falar de perseverança", disse Lemire quando a série estreou, em 2021.

James Brolin, a voz da tensão

Ao pensar no legado do artista gráfico, Mickle diz encontrar em HQs um conteúdo mais ambicioso como o dele, que serve bem ao formato dos streamings.





"Logo que o quadrinho saiu, li e pensei que não caberia num filme. Mas o formato das séries, mesmo sem ser um show de grande orçamento, permite que a gente invista numa narrativa ampla", disse Mickle, que preservou um astro veterano no posto de narrador da série: James Brolin.

O veterano James Brolin é o narrador da série (foto: Crown Media/divulgação)

Com seu vozeirão, o ator de 82 anos ajuda a base de assinantes da Netflix a se aclimatar naquele ambiente de tensão frente a um apocalipse iminente.





"Quando a produtora Susan Downey e o Robert me procuraram e me chamaram para almoçar com um convite para a série, nem havia espaço pra que eu propusesse uma composição, pois eles foram diretos: ‘James, a gente quer essa sua voz aí", brincou Brolin, que é casado com a atriz e cantora Barbra Streisand desde 1998. "Essa série lida com a sustentabilidade do mundo."





“SWEET TOOTH"

• Segunda temporada, com oito episódios, disponível na Netflix.