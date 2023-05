Horóscopo do dia (05/05): Confira a previsão de hoje para Capricórnio

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Este Eclipse lhe pede maior desapego quanto a questões coletivas ou massificadas. O momento lhe pede que se paute em sua consciência e poder pessoal primeiro. Momento de deixar ir expectativas sociais, de grupos ou amizades, mas que não são afins com quem você realmente é. Ser você mesmo será uma excelente contribuição para um mundo melhor.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Eclipse Lunar em Escorpião

Ocorre hoje um Eclipse Lunar no signo de Escorpião. A sombra da Terra encobre a Lua a partir da luz do Sol. O Sol prevalece e a Lua se apaga, portanto este Eclipse nos pede desapego do passado. Em Escorpião devemos nos desapegar de velhas mágoas, ressentimentos e emoções negativas. Busque deixar seus sentimentos fluírem com leveza. Busque perdoar a si mesmo e usar esta força para que as transformações benéficas atuem em sua vida.

Horóscopo do dia (05/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com