GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Este Eclipse lhe pede revisão e desapego de questões materiais de sua vida. Deve sair dos excessos de crítica, exigência e preciosismo. Busque focar primeiro no lado espiritual e/ou psicológico, para assim resolver o campo material. Mudanças em rotinas, trabalho e saúde enfatizados. Se permita fluir mais no campo material acreditando no fluxo do bem e na vida.

Eclipse Lunar em Escorpião

Ocorre hoje um Eclipse Lunar no signo de Escorpião. A sombra da Terra encobre a Lua a partir da luz do Sol. O Sol prevalece e a Lua se apaga, portanto este Eclipse nos pede desapego do passado. Em Escorpião devemos nos desapegar de velhas mágoas, ressentimentos e emoções negativas. Busque deixar seus sentimentos fluírem com leveza. Busque perdoar a si mesmo e usar esta força para que as transformações benéficas atuem em sua vida.

