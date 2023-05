TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



O Eclipse ocorre no signo oposto ao seu, Escorpião, lhe pedindo mais desapego e revisão em termos de parcerias, no amor romântico, contratos e vida social. Evite se enxergar como dependente, fraco ou incapaz. Saiba que este momento lhe pede que foque em si mesmo, na sua iniciativa, força e coragem. Reciclagem nas relações como um todo.

Eclipse Lunar em Escorpião

Ocorre hoje um Eclipse Lunar no signo de Escorpião. A sombra da Terra encobre a Lua a partir da luz do Sol. O Sol prevalece e a Lua se apaga, portanto este Eclipse nos pede desapego do passado. Em Escorpião devemos nos desapegar de velhas mágoas, ressentimentos e emoções negativas. Busque deixar seus sentimentos fluírem com leveza. Busque perdoar a si mesmo e usar esta força para que as transformações benéficas atuem em sua vida.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com