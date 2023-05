Horóscopo do dia (04/05): Confira a previsão de hoje para Aquário

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Este período lhe aumenta a criatividade e prazer de se expressar. Todavia, também é desafiado pelo seu senso de valor próprio. Não se idealize nem se menospreze. Busque sua consciência ao se expressar e ao estabelecer seu sistema de valor próprio. Cuidado com excessos financeiros e lembre-se de usar sua sensibilidade neste sentido.

Sonhos

A quadratura de Vênus em Gêmeos com Netuno em Peixes nos estimula no lado criativo e artístico, portanto devemos canalizar isto. Todavia, também pode nos trazer “lentes cor de rosa” quanto às relações e finanças. É preciso moderação e bom senso para evitar se iludir. Sonhe, mas o faça com sabedoria e os pés no chão.

Horóscopo do dia (04/05): Confira a previsão de hoje para seu signo





Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com