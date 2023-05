TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Vênus, sua regente, recebe as vibrações de Netuno. Este momento lhe conecta com seu senso de valor próprio, mas cuidado para não se iludir. Não se superestime, nem subestime. Conflitos com amizades, relações online ou valores das massas podem lhe desafiar, mas lembre-se de ser autêntico. Tenha compaixão pelos outros, mas não se abandone.

A quadratura de Vênus em Gêmeos com Netuno em Peixes nos estimula no lado criativo e artístico, portanto devemos canalizar isto. Todavia, também pode nos trazer “lentes cor de rosa” quanto às relações e finanças. É preciso moderação e bom senso para evitar se iludir. Sonhe, mas o faça com sabedoria e os pés no chão.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com