Horóscopo do dia (02/05): Confira a previsão de hoje para Libra

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Haverá agora maior compromisso e engajamento de sua parte quanto a seus princípios, fé, crenças e objetivos. Busque usar da clareza geminiana para refletir bem sobre como melhor honrar tais compromissos. Também terá maior sabedoria para interagir com grupos e amizades, assim como para interagir da forma certa nas mídias e comunicações.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Compromissos e Sabedoria

Juno entra no signo de Gêmeos, trazendo mais flexibilidade e questionamento aos compromissos assumidos. Será preciso rever com racionalidade os prós e contras das situações estabelecidas. Pallas entra em Leão, trazendo nosso senso de sabedoria para o nível da essência. Sabedoria de ser fiel a si mesmo e fazer brilhar a própria luz com sabedoria. O sextil entre ambas facilita uma análise sábia de compromissos.

Horóscopo do dia (02/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com